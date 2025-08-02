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Футбол

Французский гранд подписал лучшего бомбардира Фейеноорда

Игор Пайшао стал игроком Марселя.
Сегодня, 00:08       Автор: Андрей Безуглый
Игор Пайшао / om.fr
Игор Пайшао / om.fr

Марсель объявил о подписании нового нападающего.

Вслед за Пьер-Эмериком Обамеянгом клуб подписал еще и лучшего бомбардира и ассистента Фейеноорда Игора Пайшао.

О контракте бразильца Марсель не раскрыл подробности, но Фейеноорду уехали внушительные 35 млн евро.

В прошлом сезоне Пайшао забил 16 голов и отдал 10 ассистов в чемпионате Нидерландов.

Ранее также сообщалось, что Месси может получить новый контракт.

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