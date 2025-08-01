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Футбол

Интер Майами намерен предложить Месси многолетний контракт

Аргентинец сможет оставаться в клубе сколько захочет.
Сегодня, 22:58       Автор: Андрей Безуглый
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Интер Майами хочет заключить с Лионелем Месси большой контракт, пишет Marca.

Американский клуб хочет заключить долгосрочное соглашение с аргентинцем. Руководство клуба надеется на минимум три года.

Кроме того, Интер готов предложить и более долгосрочное сотрудничество с одной интересной опцией.

Месси сможет разорвать контракт и завершить карьеру в любой момент в одностороннем порядке.

Отметим, что как минимум ранее Месси говорил, что хочет остаться в Майами, чтобы набрать форму к ЧМ-2026.

Ранее также сообщалось, что экс-талант Тоттенхэма может закончить карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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