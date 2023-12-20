Европейская сборная подтвердила товарищеский матч против росии

В Сербии утверждают, что получили разрешение от УЕФА.

В Сербском футбольном союзе подтвердили, что сыграют товарищеский матч против сборной росии.

Генеральный секретарь союза Йован Сурбатович заявил, что ими было получено разрешение от УЕФА.

Об этом чиновник рассказал росийским корреспондентам, также подтвердив, что уже есть договоренности и с рфс.

Таким образом, сборная Сербии должна встретиться с росией 21 марта на стадионе Динамо в москве.

Ранее также сообщалось, что Довбик попал в команду недели EA FC 24.

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