Довбик попал в команду недели EA FC 24

Украинца отметили за дубль в последнем поединке.

Игра украинского форварда Артема Довбика была отмечена канадскими разработчиками из EA Sports.

Нападающий Жироны попал в команду недели по версии футбольного симулятора EA FC 24. Особая карточка Довбика имеет рейтинг 85, а самой сильной его стороной является скорость, оценивающаяся в показатель 90.

Артем заслужил попадание в символическую команду благодаря своему дублю в ворота Алавеса, который он сделал в рамках 17-ом туре Ла Лиги.

Всего в этом сезоне у футболиста в чемпионате Испании 10 забитых голов и 4 результативные передачи.

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