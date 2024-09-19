Црвена Звезда - Бенфика 1:2: обзор матча и результат игры 19.09.2024

Украинский голкипер не отыграл "на ноль", пропустив под конец встречи.

В четверг, 19 сентября, Црвена Звезда принимала на своем поле Бенфику в рамках первого тура основной стадии Лиги чемпионов.

Лиссабонская команда, недавно сменившая главного тренера, успешно стартовала в турнире, одержав победу со счетом 2:1.

Команда Бруну Лаже в первом тайме обеспечила себе комфортное преимущество в два мяча. Уже на девятой минуте Керем Актюркоглу счет открыл, а в середине первого тайма Оркун Кекчю отличным ударом со штрафного удвоил результат.

Источник: Getty Images

Во второй половине встречи Бенфика больше действовала по счету, а Црвена Звезда сумела добавить интриги только под конец матча. На 86-й минуте Милсона вывели один на один, тот сблизился с голкипером и пробил в правый угол - украинский вратарь Анатолий Трубин в этой ситуации не выручил.

Источник: Getty Images

Во втором туре Лиги чемпионов Црвена Звезда 1 октября сыграет на выезде с миланским Интером, а Бенфика 2 октября примет на своем поле мадридский Атлетико.

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Статистика матча Црвена Звезда - Бенфика первого тура Лиги чемпионов

Црвена Звезда - Бенфика 1:2

Голы: Милсон, 86 - Актюркоглу, 9, Кекчю, 29

Ожидаемые голы (xG): 0.74 - 0.85

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 13 - 10

Удары в створ: 3 - 3

Угловые: 8 - 1

Фолы: 12 - 9

Црвена Звезда: Глазер - Мимович (Далсиу, 27), Джига, Спаич, Сол - Крунич (Илич, 82), Элшник, Катомпа Мвумпа - Иванич, Олаинка (Мендеш Жуан Милсон, 71), Бруно (Ндиай, 71)

Бенфика: Трубин - Ба (Каборе, 37), Отаменди, Силва, Каррерас - Ди Мария (Ба, 88), Кекчю (Бесте, 88), Флорентину, Актюркоглу - Ролльхайзер (Эурснес, 56), Павлидис (Амдуни, 88)

Предупреждения: Мвумпа, Сол - Каррерас, Эурснес.

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