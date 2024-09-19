Дубль Виртца и автогол позволили Байеру без особых усилий разгромить Фейеноорд

После четырех голов в первом тайме команде Алонсо оставалось лишь доиграть матч.

В четверг, 19 сентября, Фейеноорд принимал дома Байер в рамках 1-го тура Лиги чемпионов.

Матч с первых же минут пошел не по плану хозяев, Флориан Виртц отличным ударом из-за пределов штрафной быстро открыл счет. Нидерландская команда смогла собраться и даже сразу ответить, но гол Рамиза Зерукки был отменен из-за офсайда.

После этого игра несколько затихла, чтобы вновь разгореться ближе к концу тайма. С примерно 27 минуты до конца тайма обе команды агрессивно атаковали, но забивала лишь одна - Байер. Фримпонгом дублем из ассистов помог отличиться Гримальдо и снова Виртцу, а затем кипер хозяев Тимон Велленройтер забил в собственные ворота.

А на второй тайм Байер попросту не вышел. Фейеноорд полностью забрал поле под свой контроль, владея мячом две трети тайма, однако команда Алонсо уверенно защищалась и в режиме экономии довела матч до уверенного финала.

Статистика матча Фейеноорд - Байер первого тура Лиги чемпионов

Фейеноорд - Байер 0:4

Голы: Виртц, 5, 36, Гримальдо, 30, Велленройтер (автогол), 45

Ожидаемые голы (xG): 0.71 - 1.66

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 12 - 11

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 6 - 2

Фолы: 4 - 7

Фейеноорд: Велленройтер - Ганцко, Белен, Траунер (Митчелл, 72), Лотомба (Хадж-Мусса, 61) - Тимбер, Зерруки (Смал, 46), Хван Ин Бом - Миламбо (Надже, 75), Пайшао (Уэда, 61), Хименес.

Байер: Градецки - Инкапье, Та, Тапсоба - Виртц (Алеиш Гарсия, 72), Терье (Адли, 72), Гримальдо (Белосьян, 80), Фримпонг, Андрих, Джака (Паласиос, 81) - Бонифасе (Шик, 62).

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