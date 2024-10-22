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Монако - Црвена Звезда 5:1: обзор матча и результат игры 22.10.2024

У турнира появился неожиданный лидер прямиком из Княжества.
Сегодня, 22:06
Монако / Getty Images
Монако / Getty Images

На стадионе Луи II завершился матч третьего тура основной части Лиги чемпионов, в котором Монако разгромило Црвену Звезду со счетом 5:1.

В первом тайме сербский коллектив пытался навязать борьбу монегаскам, но это завершилось тотальным разгромом.

На 20-й минуте Такуми Минамино вывел хозяев поля вперед. Вскоре гости восстановили паритет за счет пенальти, но Брель Эмболо отметился голом в раздевалку.

После перерыва команда Ади Хюттера отправила в ворота соперника еще четыре мяча. И хотя лишь три из них были засчитаны, это не помешало "красно-белым" завоевать более чем уверенную победу.

Стоит отметить, что этот результат позволил Монако (на время) возглавить общую таблицу Лиги чемпионов. На счету княжеского клуба семь очков. А вот Црвена Звезда расположилась на самом дне таблицы, не имея ни одного очка.

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Статистика матча Монако - Црвена Звезда третьего тура Лиги чемпионов

Монако - Црвена Звезда 5:1
Голы: Минамино, 20, 70, Эмболо, 45+4, Синго, 54, Аклиуш, 90+6 - Ндиайе, 27 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 3.48 - 1.05
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 27 - 5
Удары в створ: 8 - 2
Фолы: 16 - 8

Монако: Маецки - Вандерсон, Синго, Керер, Энрике (Диатта, 77) - Закария (Матазо, 86), Камара (Михал, 77), Аклиуш, Минамино, Бен Сегир (Головин, 46) - Эмболо (Иленикена, 77).

Црвена Звезда: М. Илич - Соль, Спаич, Джига, Олаинка - Крунич (Родич, 60), Элсник, Силас (Л. Илич, 60), Максимович (Катай, 74), Дуарте (Далсиу, 7) - Ндиайе (Канга, 74).

Предупреждения: Керер - Максимович.

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