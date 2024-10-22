Милан с помощью безумного гола Пулишича обыграл Брюгге

В рамках третьего тура обновленного формата Лиги чемпионов Милан встретился с Брюгге.

Гости удивили итальянский коллектив стартовым натиском. В первые 10 минут Майк Меньян имел много работы, ведь в сторону его ворот нанесли сразу 5 ударов различной степени опасности.

«Росонери» смогли вытерпеть навал в первые минуты поединка и перехватили инициативу, что еще в первом тайме привело к шикарному голу Кристиана Пулишича.

Также еще до перерыва Брюгге осталось в меньшинстве после удаления Рафаэля Оньедики, но это не помешало им повторить свой натиск в первые минуты второго тайма и на этот раз все же отличиться забитым мячом.

Несмотря на это, положительного результата бельгийский коллектив не добился, ведь в течение второй 45-минутки подопечные Пауло Фонсеки еще дважды отличились в ворота Симона Миньоле. Дубль на свой счет записал Тиджани Рейндерс.

Милан - Брюгге 3:1

Голы: Пулишич, 34, Рейндерс, 61, 71 - Саббе, 50

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