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Гол сезона? Футболист Милана отметился невероятным мячом в матче Лиги чемпионов

Кристиан Пулишич забил прямым ударом с углового.
Сегодня, 20:59

В рамках третьего тура обновленного формата Лиги чемпионов Милан встречается с Брюгге.

Старт матча для "россонери" оказался сложным, ведь гости имели несколько возможностей для того, чтобы открыть счет, но ни одной из них не воспользовались.

Вытерпев стартовый натиск хозяева перехватили инициативу и в итоге эффектным образом сделали то, что не удалось гостям.

Кристиан Пулишич вывел свою команду вперед, ударом который вполне может претендовать на гол сезона в Лиге чемпионов. Американец отметился в воротах соперника прямым ударом с углового.

На момент написания новости продолжается второй тайм. Счет - 1:1, Брюгге играет вдесятером после удаления Рафаэля Оньедики

На нашем сайте доступна турнирная таблица основного этапа Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Кристиан Пулишич

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