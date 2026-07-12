Беллингем обогнал легенду Манчестер Юнайтед

Вышел на первое место по голам на турнирах среди англичан.

Полузащитник сборной Англии и мадридского Реала Джуд Беллингем оформил дубль в матче против сборной Норвегии.

Для хавбека эти голы стали восьмым и девятым в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы.

Тем самым он превзошёл достижение бывшего капитана англичан Уэйна Руни, который за карьеру забил семь мячей на аналогичных турнирах.

Добавим, что сам Беллингем забивал на мундиалях уже 7 раз, а на континентальных первенствах ещё 2, тогда как бывший игрок Манчестер Юнайтед отметился 1 - на чемпионате мира, 6 - на чемпионате Европы.

Ранее Месси сумел установить новый рекорд по матчам в плей‑офф чемпионатов мира.

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