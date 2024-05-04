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"Похоже на VIP проституцию": Ванду осудили за желание зарабатывать на обнаженных фото

Аргентинская модель устроила "войну" в комментариях под своим постом.
Сегодня, 00:56
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/

Возлюбленной форварда Галатасарая Мауро Икарди знатно досталось от подписчиков после ее заявления о сотрудничестве с сайтом, который открыто продвигает оголенные фото моделей за деньги.

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Ванда Нара получила немало комментариев в соцсетях, как положительных, так и крайне негативных.

Самые популярные и не менее гневные выглядят следующим образом:

  • "Это разве не похоже на VIP проституцию?"
  • "Рука на втором фото не соответствует вашему телу. Лучше бы ты наняла нормального фотошопера".
  • "Что ты делаешь?"
  • "Зачем тебе такое нужно? Тебе разве не хватает денег?"
  • "Успокойся и думай про свою семью и детей, а не про деньги".

При этом немало позитивных комментариев оставили друзья Ванды, а также огромная турецкая фанатская база девушки, которая открыто восхищается ее пышными формами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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