"Похоже на VIP проституцию": Ванду осудили за желание зарабатывать на обнаженных фото

Аргентинская модель устроила "войну" в комментариях под своим постом.

Возлюбленной форварда Галатасарая Мауро Икарди знатно досталось от подписчиков после ее заявления о сотрудничестве с сайтом, который открыто продвигает оголенные фото моделей за деньги.

Читай также: Фото на грани фола: Жена Икарди стала амбассадаром сайта с эротическим контентом

Ванда Нара получила немало комментариев в соцсетях, как положительных, так и крайне негативных.

Самые популярные и не менее гневные выглядят следующим образом:

"Это разве не похоже на VIP проституцию?"

"Рука на втором фото не соответствует вашему телу. Лучше бы ты наняла нормального фотошопера".

"Что ты делаешь?"

"Зачем тебе такое нужно? Тебе разве не хватает денег?"

"Успокойся и думай про свою семью и детей, а не про деньги".

При этом немало позитивных комментариев оставили друзья Ванды, а также огромная турецкая фанатская база девушки, которая открыто восхищается ее пышными формами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!