"Похоже на VIP проституцию": Ванду осудили за желание зарабатывать на обнаженных фото
Аргентинская модель устроила "войну" в комментариях под своим постом.
Возлюбленной форварда Галатасарая Мауро Икарди знатно досталось от подписчиков после ее заявления о сотрудничестве с сайтом, который открыто продвигает оголенные фото моделей за деньги.
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Ванда Нара получила немало комментариев в соцсетях, как положительных, так и крайне негативных.
Самые популярные и не менее гневные выглядят следующим образом:
- "Это разве не похоже на VIP проституцию?"
- "Рука на втором фото не соответствует вашему телу. Лучше бы ты наняла нормального фотошопера".
- "Что ты делаешь?"
- "Зачем тебе такое нужно? Тебе разве не хватает денег?"
- "Успокойся и думай про свою семью и детей, а не про деньги".
При этом немало позитивных комментариев оставили друзья Ванды, а также огромная турецкая фанатская база девушки, которая открыто восхищается ее пышными формами.
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