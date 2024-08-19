Манчестер Сити связался с Гюндоганом, Гвардиола готов рассмотреть возвращение хавбека

Спустя всего год немецкий футболист может вернуться в команду, в которой он провел семь лет.

Полузащитник Барселоны Илкай Гюндоган исследует опции продолжения своей карьеры.

Как сообщает Фабрицио Романо, на связь с представителями 33-летнего немца вышел бывший клуб игрока Манчестер Сити.

Стороны обсудили потенциальное возвращение футболиста на Этихад - главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола открыт к тому, чтобы рассмотреть такой сценарий.

По информации источника, на Гюндогана также претендуют клубы из Саудовской Аравии, Катара и Европы.

Напомним, что Барселона рассчитывает избавиться от Илкая Гюндогана в течение следующих 10 дней. В связи с этим каталонский коллектив уже предложил полузащитника клубу, в котором выступает Криштиану Роналду.

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