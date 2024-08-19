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Барселона пытается продать Гюндогана в Саудовскую Аравию

Клуб предложил хавбека Ан-Насру.
Сегодня, 15:50
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Барселона действительно активизировала усилия по продаже Илкая Гюндогана, пишет 365Scores.

Напомним, ранее немец заявил о желании покинуть каталонский клуб. Флик и его штаб решили отпустить игрока, так как и не планировали на него рассчитывать

Кроме того продажа Гюндогана позволит клубу зарегистрировать новичков и, может быть, совершить еще пару сделок на трансферном рынке.

Чтобы поскорее продать игрока Барселона предложила его Ан-Насру, несмотря на то, что сам Илкай намерен оставаться в Европе и вернуться в Манчестер Сити.

Ранее также сообщалось, что звезда Реала поможет с восстановлением школы на родине.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илкай Гюндоган

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