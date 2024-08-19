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Звезда Реала поможет восстановить школу в родном городе в Бразилии

Винисиус Жуниор собирается вложить в социальный проект несколько миллионов.
Сегодня, 11:45
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор занялся восстановлением заброшенной государственной школы на родине.

Как сообщает Globo Esporte, социальный проект будет реализован в родном городе 24-летнего игрока Сан-Гонсалу в штате Рио-де-Жанейро, а на его осуществление футболист потратит 20 миллионов бразильских реалов (около 3,3 миллиона евро).

Источник: globo.com

На месте старой школы, которая закрыта уже десять лет, появится учебный центр, который сможет принять около пяти тысяч человек и обеспечит бесплатное образование, возможность заниматься спортом и культурной деятельностью.

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Отметим, что Винисиус является учредителем Vini Jr Institute - платформы, которая занимается обеспечением доступности образования для бедных студентов в Бразилии.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб готов заплатить Винисиусу миллиард евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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