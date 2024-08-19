Звезда Реала поможет восстановить школу в родном городе в Бразилии
Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор занялся восстановлением заброшенной государственной школы на родине.
Как сообщает Globo Esporte, социальный проект будет реализован в родном городе 24-летнего игрока Сан-Гонсалу в штате Рио-де-Жанейро, а на его осуществление футболист потратит 20 миллионов бразильских реалов (около 3,3 миллиона евро).
На месте старой школы, которая закрыта уже десять лет, появится учебный центр, который сможет принять около пяти тысяч человек и обеспечит бесплатное образование, возможность заниматься спортом и культурной деятельностью.
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Отметим, что Винисиус является учредителем Vini Jr Institute - платформы, которая занимается обеспечением доступности образования для бедных студентов в Бразилии.
Ранее сообщалось, что саудовский клуб готов заплатить Винисиусу миллиард евро.
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