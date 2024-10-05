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АПЛ: Манчестер Сити и Фулхэм устроили голевое шоу, Арсенал добыл волевую победу

Претенденты на чемпионство были в шаге от потери очков.
Сегодня, 18:57
Матео Ковачич / Getty Images
Матео Ковачич / Getty Images

В субботу, 5 октября, прошли матчи седьмого тура чемпионата Англии.

Арсенал на своем поле принимал Саутгемптон. "Святые" первыми открыли счет благодаря голу Арчера.

После перерыва лондонцы перевернули счет матча. Сначал забил Хаверц, а затем Мартинелли реализовал свой шанс.

Финальную точку поставил Сака, забив на последних минутах встречи.

Арсенал - Саутгемптон 3:1
Голы: Хаверц, 58, Мартинелли, 68, Сака, 88 - Арчер, 55

Арсенал: Рая - Парти (Томиясу, 85), Салиба, Габриэл, Калафиори (Кивиор, 90) - Гаверц, Жоржиньо (Мерино, 61), Райс - Сака, Жезус (Троссар, 61), Стерлинг (Мартинелли, 61)

Саутгемптон: Рамсдейл - Гарвуд-Беллис, Беднарек, Мэннинг (Онуачу, 74) - Сугавара (Тейлор, 90), Даунс, Арибо, Уокер-Питерс - Диблинг, Фернандеш (Армстронг, 74) - Стюарт (Арчер, 27)

Предупреждения: Уокер-Питерс, Беднарек, Диблинг

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В свою очередь, Манчестер Сити принимал Фулхэм. 

Лондонцы вышли вперед уже на 26-й минуте после гола Перейры.

Команда Хосепа Гвардиола сумела добыть победу благодаря дублю Ковачича, который забил в конце первого тайма и сразу после перерыва.

В конце встречи Доку забил третий гол в ворота соперника. "Дачники" не собирались сдаваться и ответили на это голом Родриго Муниза, однако спастись от поражения не Фулхэм не смог.

Манчестер Сити - Фулхэм 3:2
Голы: Ковачич, 32, 47, Доку, 82 - Перейра, 26, Родриго Муниз, 89

Манчестер Сити: Эдерсон - Льюис, Аканджи (Уокер, 62), Диаш, Гвардиол - Ковачич, Гюндоган (Нунеш, 90) - Силва, Фоден (Стоунз, 79), Грилиш (Доку, 62) - Холанд

Фулхэм: Лено - Тете (Кастань, 77), Андерсен, Бесси, Робинсон - Берге (Керни, 69), Лукич - Траоре, Перейра (Смит-Роу, 65), Ивоби (Нельсон, 77) - Хименес (Муниз, 78)

Предупреждения: Эдерсон, Силва - Бесси

Ранее сообщалось, что Роналду посоветовал Ан-Насру подписать звезду Манчестер Сити.

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