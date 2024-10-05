Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1: обзор матча и результат игры 05.10.2024

"Красные" укрепили свои позиции на вершине АПЛ, но потеряли основного голкипера.

В субботу, 5 октября, Кристал Пэлас домашним матчем с Ливерпулем открывал седьмой тур английской Премьер-лиги.

Подопечные Арне Слота упрочнили свое лидерство в чемпионате, одержав минимальную победу над соперником со счетом 1:0.

Источник: Getty Images

Единственный гол, принесший мерсисайдцам три очка, еще на девятой минуте встречи забил Диогу Жота, успешно сыграв на опережение в районе одиннадцатиметровой отметки после прострела слева от Коди Гакпо.

Тем не менее в матче случился и неприятный для "красных" эпизод - на 79-й минуте был вынужденно заменен основной вратарь Алиссон, после того как получил повреждение, выбивая мяч. Доигрывали поединок гости с голкипером-дебютантом в воротах Витезславом Ярошем.

Источник: Getty Images

Ливерпуль с 18 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ и на четыре балла опережает Манчестер Сити и Арсенал, которые свои матчи седьмого тура еще сыграют. Кристал Пэлас с тремя пунктами занимает 18-ю строчку.

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Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль седьмого тура чемпионата Англии

Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1

Гол: Жота, 9

Ожидаемые голы (xG): 0.79 - 1.27

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 8 - 17

Удары в створ: 5 - 5

Угловые: 3 - 8

Фолы: 6 - 16

Кристал Пэлас: Хендерсон - Чалоба (Камада, 89), Геи, Лакруа - Муньос (Клайн, 17), Уортон (Матета, 60), Лерма, Митчелл (Хьюз, 60) - Сарр, Нкетиа, Эзе.

Ливерпуль: Алиссон (Ярош, 79) - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас (Робертсон, 80) - Джонс (Эндо, 89), Мак Аллистер (Собослаи, 46) - Салах (Диас, 72), Гравенберх, Гакпо - Жота.

Предупреждения: Лерма, Хьюз, Сарр, Нкетиа - Гакпо, Мак Аллистер.

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