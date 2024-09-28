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Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2: обзор матча и результат игры 28.09.2024

"Красные" воспользовались осечкой Манчестер Сити и вышли на первое место.
Вчера, 21:39
Ливерпуль обыграл Вулверхэмптон / Getty Images
Ливерпуль обыграл Вулверхэмптон / Getty Images

В субботу, 28 сентября, Вулверхэмптон принимал на своем поле Ливерпуль в рамках шестого тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Арне Слота сумели обыграть соперника со счетом 2:1 и благодаря потере очков Манчестер Сити в поединке с Ньюкаслом возглавили турнирную таблицу чемпионата.

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Гости вышли вперед в компенсированное к первому тайму время, когда Ибраима Конате головой замкнул подачу в штрафную от Диогу Жоты. Отыграться хозяева смогли на 56-й минуте усилиями Раяна Уита-Нури.

Источник: Getty Images

Тем не менее вскоре "красные" получили право на пенальти за фол Нелсона Семеду против Жоты в своей штрафной, а удар с "точки" успешно реализовал Мохаммед Салах.

Источник: Getty Images

Ливерпуль с 15 очками возглавил турнирную таблицу АПЛ. Вулверхэмптон занимает последнюю строчку, набрав в шести поединках всего один балл.

Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль шестого тура чемпионата Англии

Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2

Голы: Аит-Нури, 56 - Конате, 45+2, Салах, 61 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 0.76 - 2.36
Владение мячом: 44% - 54%
Удары: 5 - 11
Удары в створ: 3 - 7
Угловые: 2 - 10
Фолы: 14 - 8

Вулверхэмптон: Джонстон - Семеду, Буэно (Дойл, 78), Тоти, Аит-Нури - Андре - Кунья, Лемина, Гомеш, Бельгард (Форбс, 53) - Ларсен (Хван, 68).

Ливерпуль: Алиссон - Алескандер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 89) - Гравенберх, Мак Аллистер - Салах, Собослай (Джонс, 73), Диас (Гакпо, 73) - Жота.

Предупреждения: Андре, Форбс - Александер-Арнольд, Жота, Конате.

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