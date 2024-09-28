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Арсенал - Лестер 4:2: обзор матча и результат игры 28.09.2024

Лондонская команда растеряла преимущество в два мяча, но все же сумела взять три очка.
Сегодня, 19:09
Арсенал обыграл Лестер / Getty Images
Арсенал обыграл Лестер / Getty Images

В субботу, 28 сентября, лондонский Арсенал встречался на своем поле с Лестером в рамках шестого тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Микеля Артеты справились с оппонентом, хоть и позволили "лисам" отыграть отставание в два мяча, но вырвали победу со счетом 4:2.

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Арсенал в первом тайме сумел обеспечить себе комфортное преимущество, когда на 20-й минуте Габриэль Мартинелли точно пробил из района одиннадцатиметровой отметки, а перед перерывом Леандро Троссар успешно замкнул прострел в штрафную.

Источник: Getty Images

Во втором тайме Джеймс Джастин своим дублем, казалось, спас гостей от поражения, забив уже в дебюте второй половины и отличившись ударом в дальний угол на 63-й минуте.

Источник: Getty Images

Однако в компенсированное к матчу время Троссар также записал на свой счет второй забитый мяч и снова вывел "канониров" вперед, а Кай Хаверц вскоре закрепил результат.

Источник: Getty Images

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко не попал в заявку на матч из-за травмы.

Арсенал набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея равное количество баллов с лидером Манчестер Сити. Лестер с тремя пунктами занимает 16-ю позицию.

Статистика матча Арсенал - Лестер шестого тура чемпионата Англии

Арсенал - Лестер 4:2

Голы: Мартинелли, 20, Троссард, 45+1, 90+4, Хаверц, 90+10 - Джастин, 47, 63

Ожидаемые голы (xG): 5.09 - 0.40
Владение мячом: 76% - 24%
Удары: 33 - 5
Удары в створ: 17 - 3
Угловые: 10 - 0
Фолы: 11 - 6

Арсенал: Райя - Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори - Райс, Парти (Нванери, 85), Хаверц - Сака, Мартинелли (Стерлинг, 74), Троссар (Жезус, 90+7).

Лестер: Германсен - Джастин, Фас, Околи (Фатаву, 90+8), Кристиансен - Винкс, Скипп (Декордова-Рид, 90+1), Ндиди (Эдуар, 90+8) - Буонанотте (Айю, 84), Варди, Мавидиди (Эль-Ханнус, 90+1).

Предупреждения: Калафиори - Варди, Ндиди, Буонанотте.

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