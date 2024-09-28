Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1: обзор матча и результат игры 28.09.2024

В субботу, 28 сентября, Ньюкасл принимал на своем поле Манчестер Сити в рамках шестого тура английской Премьер-лиги.

После ничьей с Арсеналом (2:2) в предыдущем поединке команда Хосепа Гвардиола в этот раз также разошлась миром с "сороками", завершив встречу со счетом 1:1.

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Ближе к концу первого тайма Йошко Гвардиол вывел "горожан" вперед, откликнувшись в штрафной на передачу от Джека Грилиша. Тем не менее хозяева поля отыгрались во второй половине матча, когда Энтони Гордон заработал и сам реализовал пенальти на 57-й минуте.

Источник: Getty Images

Манчестер Сити с 14 баллами продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, но ближайшие преследователи Ливерпуль и Астон Вилла, которые имеют по 12 очков, свои матчи шестого тура еще сыграют. Ньюкасл с 11 пунктами идет на пятой позиции.

Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити шестого тура чемпионата Англии

Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1

Голы: Гордон, 57 (пен.) - Гвардиол, 35

Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 1.12

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 10 - 16

Удары в створ: 4 - 6

Угловые: 5 - 6

Фолы: 14 - 10

Ньюкасл: Поуп - Триппьер (Ливраменто, 78), Шер, Берн, Холл - Тонали (Лонгстафф, 77), Гимараэс, Жоэлинтон - Мерфи, Гордон, Барнс (Виллок, 78)

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол - Льюис (Доку, 81), Ковачич - Силва, Гюндоган (Фоден, 66), Грилиш (Савиньо, 81) - Холланд

Предупреждения: Шер, Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон - Эдерсон, Ковачич, Грилиш, Диаш.

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