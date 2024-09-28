iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1: обзор матча и результат игры 28.09.2024

Лидер АПЛ второй подряд поединок чемпионата завершил вничью.
Сегодня, 16:45
Ньюкасл и Манчестер Сити сыграли вничью / Getty Images
Ньюкасл и Манчестер Сити сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 28 сентября, Ньюкасл принимал на своем поле Манчестер Сити в рамках шестого тура английской Премьер-лиги.

После ничьей с Арсеналом (2:2) в предыдущем поединке команда Хосепа Гвардиола в этот раз также разошлась миром с "сороками", завершив встречу со счетом 1:1.

Читай также: Гвардиола: В Англии нет команды, которую хейтят так же, как Ман Сити

Ближе к концу первого тайма Йошко Гвардиол вывел "горожан" вперед, откликнувшись в штрафной на передачу от Джека Грилиша. Тем не менее хозяева поля отыгрались во второй половине матча, когда Энтони Гордон заработал и сам реализовал пенальти на 57-й минуте.

Источник: Getty Images

Манчестер Сити с 14 баллами продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, но ближайшие преследователи Ливерпуль и Астон Вилла, которые имеют по 12 очков, свои матчи шестого тура еще сыграют. Ньюкасл с 11 пунктами идет на пятой позиции.

Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити шестого тура чемпионата Англии

Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1

Голы: Гордон, 57 (пен.) - Гвардиол, 35

Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 1.12
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 10 - 16
Удары в створ: 4 - 6
Угловые: 5 - 6
Фолы: 14 - 10

Ньюкасл: Поуп - Триппьер (Ливраменто, 78), Шер, Берн, Холл - Тонали (Лонгстафф, 77), Гимараэс, Жоэлинтон - Мерфи, Гордон, Барнс (Виллок, 78)

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол - Льюис (Доку, 81), Ковачич - Силва, Гюндоган (Фоден, 66), Грилиш (Савиньо, 81) - Холланд

Предупреждения: Шер, Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон - Эдерсон, Ковачич, Грилиш, Диаш.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Манчестер Сити АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Ярмолюк помог Брентфорду удержать ничью в игре с Вест Хэмом Ярмолюк помог Брентфорду удержать ничью в игре с Вест Хэмом
Троссар и Хаверц вырвали для Арсенала победу в матче с Лестером Троссар и Хаверц вырвали для Арсенала победу в матче с Лестером
Челси с историческим "покером" Палмера нанес Брайтону первое поражение в сезоне Челси с историческим "покером" Палмера нанес Брайтону первое поражение в сезоне
IBU не допустит российских и белорусских биатлонистов к сезону-2024/25 IBU не допустит российских и белорусских биатлонистов к сезону-2024/25
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне
Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:28
Ярмолюк помог Брентфорду удержать ничью в игре с Вест Хэмом
Европа19:09
Троссар и Хаверц вырвали для Арсенала победу в матче с Лестером
Европа19:05
Челси с историческим "покером" Палмера нанес Брайтону первое поражение в сезоне
Биатлон18:28
IBU не допустит российских и белорусских биатлонистов к сезону-2024/25
Европа18:00
"Колд" Палмер - автор первого в истории "покера" в первом тайме матча АПЛ
Европа17:59
Первые в сезоне голы Лаутаро помогли Интеру победить Удинезе
Украина17:40
УПЛ: Александрия одолела Кривбасс, ЛНЗ и Черноморец поделили очки, Карпаты примут Полесье
Украина17:34
Черноморец на последних минутах спасся от поражения ЛНЗ
Киберспорт17:20
BLAST Premier Fall Final 2024: NaVi в полуфинале встретятся с FaZe
Европа17:01
Гендиректор клуба АПЛ покинет свою должность из-за тяжелой болезни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK