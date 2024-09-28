Гвардиола: В Англии нет команды, которую хейтят так же, как Ман Сити

Пеп пожаловался на то, что все в АПЛ настроены против "горожан".

Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола высказался о реакции клубов на рассмотрение дела АПЛ против «горожан».

По словам испанского специалиста, манкунианцев больше всего ненавидят во всей Англии.

"Нет команды, которую хейтят больше, чем нас в Англии».

Мы чувствуем это, мы чувствуем это: Опять Манчестер Сити! Они нас совсем не любят!

Но ничего, мы раз за разом идем и побеждаем", - сказал Гвардиола.

Напомним, ранее сообщалось, что клубы АПЛ недовольны тем, как проходят судебные заседания по этому делу

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