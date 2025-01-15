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Шотландский гранд близок к подписанию контракта с конкурентом Зинченко

Киран Тирни переберется в Селтик.
Сегодня, 22:15
Киран Тирни / Getty Images
Киран Тирни / Getty Images

Шотландский Селтик подпишет конкурента Александра Зинченко Кирана Тирни.

Как сообщает Sky Sports, Тирни станет игроком «кельтов» летом после того, как истечет его контракт с Арсеналом.

Впрочем, на вторую половину этого сезона Кирана могут арендовать, поскольку, «канониры» не рассчитывают на него. Переговоры о возможной аренде продолжаются.

В текущем сезоне шотландец провел только 2 матча.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко попал в сферу интересов немецкого гранда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селтик Киран Тирни

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