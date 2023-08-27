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Реал Сосьедад объявил об аренде конкурента Зинченко

До конца этого сезона Киран Тирни будет выступать за команду из Сан-Себастьяна.
Вчера, 21:51
Киран Тирни / https://twitter.com/RealSociedad
Киран Тирни / https://twitter.com/RealSociedad

Реал Сосьедад на своем официальном сайте объявил об аренде левого защитника Арсенала Кирана Тирни.

Игрок сборной Шотландии будет играть за команду, которая недавно решила проспонсировать терроризм, приобретя российского игрока, до конца сезона-2023/24.

Киран Тирни присоединился к Арсеналу летом 2019 года, перейдя из Селтика за 27 миллионов евро.

За это время 26-летний игрок принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 5 голов и 14 результативных передач.

Вместе с "канонирами" он два раза становился победителем Суперкубка Англии, а в 2021 году он поднял над головой национальный кубок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Сосьедад Арсенал Лондон Киран Тирни

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