Карпаты выступили с жесткой критикой в адрес Реал Сосьедада из-за подписания российского футболиста

Футбольный клуб Карпаты раскритиковал Реал Сосьедад за трансфер игрока московского Динамо Арсена Захаряна.

"Март 2022 года. Реал Сосьедад: "Все мы с Украиной".

Август 2023: "Реал платит более 10 миллионов евро российскому Динамо за игрока их национальной сборной".

Читай также: Бубка покинул руководство Всемирной федерации легкой атлетики

"Российский режим получает более 1 миллиона евро налогов. Реал Сосьедад поддерживает терроризм и смерть украинцев".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!