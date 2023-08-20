iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Карпаты выступили с жесткой критикой в адрес Реал Сосьедада из-за подписания российского футболиста

Украинский клуб недоволен поступком испанцев.
Сегодня, 12:52
Захарян / Twitter
Захарян / Twitter

Футбольный клуб Карпаты раскритиковал Реал Сосьедад за трансфер игрока московского Динамо Арсена Захаряна.

"Март 2022 года. Реал Сосьедад: "Все мы с Украиной".

Август 2023: "Реал платит более 10 миллионов евро российскому Динамо за игрока их национальной сборной".

Читай также: Бубка покинул руководство Всемирной федерации легкой атлетики

"Российский режим получает более 1 миллиона евро налогов. Реал Сосьедад поддерживает терроризм и смерть украинцев".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карпаты Реал Сосьедад

Статьи по теме

Хавбек Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Испании Хавбек Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Испании
Сосьедад нашел усиление под ЛЧ в АПЛ Сосьедад нашел усиление под ЛЧ в АПЛ
Мирон Маркевич - новый тренер Карпат Мирон Маркевич - новый тренер Карпат
Реал Сосьедад проиграл Атлетико, но все равно гарантировал себе место в Лиге чемпионов Реал Сосьедад проиграл Атлетико, но все равно гарантировал себе место в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг
Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Футбол15:14
Кривбасс подписал защитника Динамо
Легкая атлетика15:12
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Проценко и Дорощук квалифицировались в финал в прыжках в высоту
Другие страны15:10
Чемпионат мира-2023 (женщины): Испания одолела Англию
Европа15:01
Женская сборная Испания - чемпион мира
Бокс14:58
"Оторвать ноги и сломать тело": Дюбуа поделился дерзким планом на бой с Усиком
Украина14:45
Днепр-1 - Оболонь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Другие14:35
Костевич стала призеркой чемпионата мира-2023 по пулевой стрельбе
Европа14:21
Очередной фанат русни: Хави отправлял российскому футболисту призыв перейти в Барселону
Бокс14:00
Усик - Дюбуа: Беринчик, Митрофанов и другие, все бои вечера бокса
Европа13:49
Тренер Интер Майами: Месси подтверждает статус лучшего игрока в мире матч за матчем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK