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Футбол

Конкурент Зинченко прокомментировал свое будущее в Арсенале

Киран Тирни верит, что сможет побороться за место в старте.
15 апреля, 09:35
Киран Тирни / Getty Images
Киран Тирни / Getty Images

Защитник Арсенала Киран Тирни высказался о своем будущем в лондонском клубе.

Напомним, шотландец переехал в Лондон в 2019 году и быстро занял левую бровку оборону, пока в 2022 году клуб не подписал Александра Зинченко.

В сезоне-2022/23 Тирни лишь шесть раз попал в стартовый состав на матчи АПЛ, а потому защитник летом решил присоединиться к Сосьедаду по арендному соглашению.

Защитник рассчитывает вернуть себе в составе лондонского клуба, вдохновляясь примером другого игрока "каноинров".

"В футболе никогда не знаешь что может произойти. Немного странно, что ты можешь вернуться так, как вернулся Уильям Салиба. Странно быть в аренде в течение четырех лет, а затем вернуться к игре.

Футбол - это безумие, так что увидим. Я еще не разговаривал с Артетой, он там занят", - сказал Тирни 90Min.

Ранее, напомним, Арсенал неожиданно упустил первую строчку в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Киран Тирни

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