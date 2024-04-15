Конкурент Зинченко прокомментировал свое будущее в Арсенале
Защитник Арсенала Киран Тирни высказался о своем будущем в лондонском клубе.
Напомним, шотландец переехал в Лондон в 2019 году и быстро занял левую бровку оборону, пока в 2022 году клуб не подписал Александра Зинченко.
В сезоне-2022/23 Тирни лишь шесть раз попал в стартовый состав на матчи АПЛ, а потому защитник летом решил присоединиться к Сосьедаду по арендному соглашению.
Защитник рассчитывает вернуть себе в составе лондонского клуба, вдохновляясь примером другого игрока "каноинров".
"В футболе никогда не знаешь что может произойти. Немного странно, что ты можешь вернуться так, как вернулся Уильям Салиба. Странно быть в аренде в течение четырех лет, а затем вернуться к игре.
Футбол - это безумие, так что увидим. Я еще не разговаривал с Артетой, он там занят", - сказал Тирни 90Min.
Ранее, напомним, Арсенал неожиданно упустил первую строчку в АПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!