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Арсенал - Астон Вилла: результат матча 14.04.24

Команда Артеты оступилась на финишной прямой чемпионской гонки.
Сегодня, 20:30
Арсенал - Астон Вилла / Getty Images
Арсенал - Астон Вилла / Getty Images

В воскресенье, 14 апреля, Арсенал принимал дома Астон Виллу в рамках 32-го тура АПЛ.

В течение практически всего первого тайма хозяева старались продавить защиту Астон Виллы, но без особого успеха. Однако и бирмингемцы не сильно отставали, создавая опасность у ворот Райи.

На 39-й минуте Уоткинс обязан был открывать счет, но попал в штангу. "Канониры" ответили мгновенно, но Троссард с убойной позиции пробил прямо в Мартинеса. 

Второй тайм, в целом, был копией первого, Арсенал никак не мог создать что-то конкретное в атаке, а гости уверенно оборонялись и контратаковали. Тилеманс имел классный момент, но снова лишь сотряс створ ворот. И уже в самой концовке матча защитники Арсенала потеряли Бэйли, который легко расстрелял ворота "канониров". А затем гости сразу же поймали соперника на контратаке и Уоткинс легко переиграл Райю. 0:2 и Арсенал теряет очки в самый разгар чемпионской гонки.

Статистика матча Арсенал - Астон Вилла 32-го тура АПЛ

Арсенал - Астон Вилла 0:2
Голы: Бэйли, 84, Уоткинс, 87

Ожидаемые голы (xG): 1.62 - 0.43
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 18 - 11 
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 4 - 6
Фолы: 12 - 6
Атаки: 94 - 67

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