Капитан Арсенала травмировался в матче за сборную

Плохая новость для всех фанатов "канониров".

Капитан Арсенала и сборной Норвегии Мартин Эдегорд получил травму в матче Лиги наций против Австрии (2:1), сообщает Sky Sports.

Норвежский хавбек был вынужден досрочно покинуть поле с помощью медицинского персонала на 67-й минуте поединка при счете 1:1.

По информации источника, 25-летний игрок подвернул левый голеностоп, после чего начал испытывать сильную боль.

Травма Эдегорда станет серьезной проблемой для Арсенала, которому предстоит встретиться с Тоттенхэмом в рамках северолондонского дерби в воскресенье, 15 сентября.

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Напомним, что в этой игре АПЛ "канонирам" не смогут помочь новичок Микель Мерино (травма плеча) и Деклан Райс (дисквалификация).

После матча со "шпорами" Арсенал встретится с Аталантой в обновленной Лиге чемпионов, а через три дня отправится на Этихад на матч против Манчестер Сити.

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