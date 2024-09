Гризманн вышел на третье место в истории Франции по количеству матчей за сборную

Матч второго тура Лиги наций между Францией и Бельгией завершился уверенной победой первых со счетом 2:0.

Авторами голов стали представители ПСЖ Рандаль Коло Муани и Усман Дембеле. Но есть игрок, о котором тоже будут много писать.

На 79-й минуте поединка на поле вышел Антуан Гризманн, которому это появление помогло стать автором национального достижения.

Теперь на счету 33-летнего игрока Атлетико 137 матчей в составе сборной Франции. По данному показателю он вышел на третье место в истории "трехцветных", догнав Оливье Жиру.

Больше матчей за сборную провели лишь Лилиан Тюрам (142) и Уго Льорис (145). Учитывая то, что все они уже не выступают за сборную, у Гризманна есть шанс выйти на первое место и обновить рекорд вратаря.

𝑮𝒓𝒊𝒆𝒛𝒎𝒂𝒏𝒏 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒐𝒅𝒊𝒖𝒎 🙌



1️⃣3️⃣7️⃣𝒄𝒂𝒑𝒔 and a place alongside Giroud among the most capped players in Les Bleus' history 💙



Only 2 other legends, L. Thuram and Lloris, have worn the blue jersey more often 🌟#FRABEL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Kcn9WPEjBk