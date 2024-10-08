Игроки сборной Франции устроили показ мод во время сбора на октябрьские матчи Лиги наций

Национальная сборная Франции собралась на октябрьские матчи Лиги наций. Французы превратили приезд в расположение национальной команды в настоящий модный показ.

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Звезды "Ле Бльо"¦Люка Динь, Брэдли Барколя, Тео Эрнандес, Юссуф Фофана, Майк Меньян, Рандаль Коло Муани и другие традиционно отличились своими супер модными нарядами.

Тюрам / Источник: Getty Images

Барколя / Источник: Getty Images

Тчуамени / Источник: Getty Images

Фофана / Источник: Getty Images

Следует отметить, что национальная сборная Франции уже в четверг, 10 октября, сыграет матч Лиги наций против Израиля, а 14 октября французы встретятся с национальной командой Бельгии.

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