Дешам высказался по поводу скандала вокруг Мбаппе в Реале и сборной Франции

Главная звезда сборной Франции Килиан Мбаппе не попал в расположение национальной сборной на октябрьские матчи Лиги наций, якобы из-за травмы, но сыграл за мадридский Реал в прошлом туре Ла Лиги.

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Главный тренер французов Дидье Дешам высказался по поводу ситуации:

"Интересы клубов и интересы сборных обязательно расходятся, нельзя также забывать, что работодателем является клуб, а федерация не является работодателем игрока", - сказал Дешам.

Напомним, 10 октября Франция сыграет с Израилем, а 14-й сойдется с Бельгией.

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