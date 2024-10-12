"Возьми на себя ответственность": легенда ПСЖ обратился к Дешаму, призвав наказать Мбаппе

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе не попал в заявку национальной команды на октябрьские матчи Лиги наций. Француз, якобы, попросил Дидье Дешама не вызвать его в сборную из-за хронических повреждений, которые он хочет залечить во время международной паузы.

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Однако в день матча Франции против Израиля в Лиге наций Килиана видели в Стокгольме (столица Швеции). Мбаппе был замечен в ресторане, а затем – на дискотеке в ночном клубе. Этот факт очень возмутил экс-игрока ПСЖ Жерома Ротена:

"Мы ставим тебя очень высоко, мы ставим тебя выше Эйфелевой башни в Париже, поэтому ты не можешь портить свой имидж, не имеешь права допускать ошибку. Произошедшее демонстрирует одно: Мбаппе выше всех, в том числе Дидье Дешама. Но я прошу тренера: возьми на себя ответственность, забери у него капитанскую повязку!", - цитирует Ротена GFFN.

Напомним, сборная Франции разгромила Израиль (4:1). Уже в понедельник, 14 октября, подопечные Дешама сыграют против Бельгии.

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