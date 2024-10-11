Мбаппе заметили в ночном клубе Стокгольма во время матча сборной Франции
Реал и Дешам продолжают защищать форварда.
Нападающий Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе снова попал в скандал.
Дело в том, что игрока был замечен сначала в ресторане, а затем и в ночном клубе в Стокгольме в то время, как его сборная играла против Израиля.
Ранее, напомним, Дешам встал на защиту игрока, заявив, что не стал вызывать Килиана в сборную из-за травмы.
Также в Реале подтвердили, что санкционировали поездку форварда в Норвегию вместе с родственниками. Однако это все никак не уняло гнев фанатов.
Шведские газеты также сообщили, что после отдыха в Стокгольме Мбаппе отправился на Корсику.
Ранее также экс-игрок сборной Франции призвал лишить Мбаппе повязки.
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