Мбаппе заметили в ночном клубе Стокгольма во время матча сборной Франции

Нападающий Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе снова попал в скандал.

Дело в том, что игрока был замечен сначала в ресторане, а затем и в ночном клубе в Стокгольме в то время, как его сборная играла против Израиля.

Ранее, напомним, Дешам встал на защиту игрока, заявив, что не стал вызывать Килиана в сборную из-за травмы.

Также в Реале подтвердили, что санкционировали поездку форварда в Норвегию вместе с родственниками. Однако это все никак не уняло гнев фанатов.

Шведские газеты также сообщили, что после отдыха в Стокгольме Мбаппе отправился на Корсику.

Ранее также экс-игрок сборной Франции призвал лишить Мбаппе повязки.

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