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Дешам опроверг слухи о том, что Реал не отпустил Мбаппе в сборную

Форвард действительно травмирован.
Сегодня, 22:08
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил травму Килиана Мбаппе.

Напомним, француз пропустил мадридское дерби, однако вышел в матче против Вильярреала. Но при этом Дешам не вызвал Мбаппе на матчи Лиги наций.

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Многие предположили, что Реал решил удержать звездного форварда, однако Дешам заявил, что это было его решение.

"Мбаппе не был в форме против Вильярреала. Никакой просьбы со стороны Реала не было. Решение принимаю я. Он играл в матче с Вильярреалом, не будучи готовым на 100%", - приводит слова Дешама 90Min.

Ранее также сообщалось, что Рауль покинет Кастилью.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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