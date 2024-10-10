Рауль покинет пост главного тренера Кастильи
Однако Реал попробует сохранить легенду в клубе.
Испанский специалист Рауль Гонсалес покинет пост главного тренера Кастильи, утверждает 90Min.
Напомним, легенда мадридского Реала возглавляет команду с 2019 года и почти смог пробиться с ней в Сегунду.
Рауль покинет клуб по окончании сезона, а его место займеть Альваро Арбелоа.
Однако Реал не намерен отпускать испанца, ему будет предложено другое место в клубе. Вполне вероятно, что Рауль войдет в тренерский штаб Карло Анчелотти.
Ранее также сообщалось, что Саутгейт не намерен работать в МЮ.
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