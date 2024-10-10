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Рауль покинет пост главного тренера Кастильи

Однако Реал попробует сохранить легенду в клубе.
Сегодня, 19:52
Рауль / Getty Images
Рауль / Getty Images

Испанский специалист Рауль Гонсалес покинет пост главного тренера Кастильи, утверждает 90Min.

Напомним, легенда мадридского Реала возглавляет команду с 2019 года и почти смог пробиться с ней в Сегунду.

Рауль покинет клуб по окончании сезона, а его место займеть Альваро Арбелоа.

Однако Реал не намерен отпускать испанца, ему будет предложено другое место в клубе. Вполне вероятно, что Рауль войдет в тренерский штаб Карло Анчелотти.

Ранее также сообщалось, что Саутгейт не намерен работать в МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Рауль Гонсалес

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