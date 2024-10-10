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Саутгейт не собирается работать в Манчестер Юнайтед

Бывший тренер сборной Англии вообще не собирается работать на протяжении ближайшего года.
Сегодня, 19:33
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Гарет Саутгейт назывался зарубежными СМИ одним из кандидатов на то, чтобы заменить Эрика тен Хага на посту главного тренера Манчестер Юнайтед.

Но экс-наставник сборной Англии заявил, что решил взять годичный отпуск от работы, а потому его не стоит ждать на Олд Траффорд.

"В следующем году я точно не буду тренером, я в этом уверен. Мне нужно дать себе время, чтобы принять правильное решение", - цитирует англичанина BBC.

"Когда ты выходишь из действительно большой роли, нужно дать время своему телу, нужно дать время своему разуму. Я наслаждаюсь своей жизнью, так что мне некуда спешить".

Ранее бывший тренер Ливерпуля Юрген Клопп согласился стать главой футбольного подразделения Ред Булл. Подобная роль интересна Саутгейту.

"Мне повезло, что сейчас открывается множество возможностей. Бизнес-сторона футбола очень интересна. Меня пригласили выступить в Гарварде, и у меня есть много интересных жизненных впечатлений".

Источник: Getty Images

Мне 54 года, и я хочу наслаждаться и быть по-настоящему мотивированным в течение следующих 10-15 лет своей жизни, и самое главное - дать себе время принять правильные решения.

Он также обсудил потенциальное возвращение к работе в клубном футболе и реальную важность тренера.

"Клубы могут быть успешными только в том случае, если все в них согласовано. Я также знаю, что, возможно, в залах заседаний совета директоров сидят более умные люди, а тренеры немного более бесполезны, чем вы думаете, когда находитесь там".

"Как тренер ты думаешь, что ты самый важный человек. Я сидел в каждом зале заседаний совета директоров в нашей стране в течение восьми лет и понял, что ты лишь маленькая частичка во всей этой истории".

Ранее тренер Полесья Владимир Кныш заявил, что его подопечный может выиграть конкуренцию у Михаила Мудрика за место в основе сборной Украины.

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