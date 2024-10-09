Тренер Полесья пригрозил Мудрику, назвав футболиста, который может вытеснить его из основы сборной Украины

Вингер житомирского Полесья Александр Назаренко получил дебютный вызов в национальную сборную Украины на октябрьские матчи "сине-желтых" в Лиге наций.

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Тренер Полесья Владимир Кныш заявил, что Назаренко способен вытеснить из основного состава сборной Михаила Мудрика:

"У него хорошие конкуренты, но Саша достоин того, чтобы бороться с ними за место в составе и приносить пользу сборной. Не знаю, сколько будет у него минут, 30, 60 или 90, но полезен он будет всегда. Я в нем не сомневаюсь. Повторюсь у парня есть все!

Я с Мудриком незнаком и близко не видел, потому не хочу обсуждать его качества. Скажу так: Саша будет достойным конкурентом Мудрика Может Назаренко вытеснить Мудрика из основы сборной? Может, конечно", - цитирует Книша zbirna.com.

Напомним, уже 11 ноября сборная Украины сыграет против Грузии, а 14 - встретится с Чехией.

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