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Мбаппе и еще один игрок Реала не были вызваны в сборную Франции

Звездный форвард получил возможность отдохнуть.
Сегодня, 15:27
Getty Images
Getty Images

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам обнародовал заявку своей команды на октябрьские матчи Лиги наций.

В составе не нашлось имени капитана команды – форварда мадридского Реала Килиана Мбаппе. Сообщается, что получил шанс долечить свое повреждение.

Кроме того, не будет в сборной и защитника мадридского клуба Ферлана Менди, в то время как Камавинга вернется в состав. Отсутствует в заявке и Андриен Рабьо, долго искал себе новый клуб и не успел набрать необходимые кондиции.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги наций в каждом из дивизионов.

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