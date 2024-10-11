Экс-игрок сборной Франции призвал забрать у Мбаппе капитанскую повязку

Бывший футболист сборной Франции Жером Ротен поделился мыслями о том, что Килиана Мбаппе заметили в ночном клубе в день матча «Les Bleus» против Израиля.

По словам Ротена, после этого инцидента Килиан не имеет права носить капитанскую повязку в национальной команде.

«Мы поставили тебя очень высоко, мы поставили тебя выше Эйфелевой башни в Париже, поэтому ты не можешь подавать такой пример, ты не имеешь права на ошибку.

То, что произошло, показывает, что он выше всего, выше Дидье Дешама. Но я прошу Дидье Дешама: возьмите на себя ответственность, заберите у него капитанскую повязку», - сказал Жером в комментарии L'equipe.

Напомним, Франция победила Израиль со счетом 4:2. На нашем сайте есть расписание и результаты всех матчей Лиги наций.

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