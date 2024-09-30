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Гризманн - 14-й игрок, который провел 500 матчей в Ла Лиге

Более того, он лишь второй не испанец, которому покорилась эта планка.
Сегодня, 18:52
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Атлетико вырвал ничью у Реала (1:1) в мадридском дерби в рамках восьмого тура Ла Лиги.

В этой игре принял участие лучший бомбардир в истории "матрасников" Антуан Гризманн. И ее он запомнит надолго.

Как сообщает Opta, для 33-летнего француза матч с Реалом стал 500-м в рамках чемпионата Испании, что сделало его 14-м игроком в истории турнира, кто достиг этого показателя.

Примечательно, что Гризманн стал лишь вторым не испанским игроком с таким количеством игр в Ла Лиге после Лионеля Месси, на счету которого 520 матчей.

Таким образом, еще в этом сезоне у Антуана будет возможность опередить аргентинца и стать лидером легионерского рейтинга.

Гризманн насобирал 500 матчей в Ла Лиге в составе трех клубов: Реал Сосьедад, Атлетико и Барселона. В этих играх француз записал на свой счет 192 гола и 93 результативные передачи.

Напомним, что немногим ранее Антуан Гризманн объявил о завершении своей международной карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Антуан Гризманн Ла Лига

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