Гризманн - 14-й игрок, который провел 500 матчей в Ла Лиге

Атлетико вырвал ничью у Реала (1:1) в мадридском дерби в рамках восьмого тура Ла Лиги.

В этой игре принял участие лучший бомбардир в истории "матрасников" Антуан Гризманн. И ее он запомнит надолго.

Как сообщает Opta, для 33-летнего француза матч с Реалом стал 500-м в рамках чемпионата Испании, что сделало его 14-м игроком в истории турнира, кто достиг этого показателя.

Примечательно, что Гризманн стал лишь вторым не испанским игроком с таким количеством игр в Ла Лиге после Лионеля Месси, на счету которого 520 матчей.

Таким образом, еще в этом сезоне у Антуана будет возможность опередить аргентинца и стать лидером легионерского рейтинга.

