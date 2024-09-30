Гризманн решил завершить карьеру в сборной Франции

Антуан больше не сыграет за "Les Bleus".

Форвард Атлетико Антуан Гризманн принял важное решение относительно своего будущее.

Гризманн завершит карьеру в сборной Франции. Об этом сообщил сам игрок в своем Instagram.

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"Я закрываю эту главу своей жизни с сердцем полным воспоминаний. Спасибо за это замечательное приключение и скоро увидимся", - написал Антуан.

В стане «Les Bleus» нападающий провел 137 матчей, забив 44 гола, что является четвертым результатом в истории французской национальной комадны.

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