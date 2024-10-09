Легенда сборной Украины в третий раз стал отцом

Бывший украинский тренер и футболист Александр Кучер в третий раз стал отцом.

Как сообщил портал Sport.ua, у футбольного эксперта родился сын.

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Ребенок родился 1 октября в Ужгороде. Вес малыша составляет 3 килограмма 250 граммов, а рост – 52 сантиметра.

"Назвали сына Никон. Это третий ребенок в нашей семье. Я очень благодарен любимой жене Ирине за такой драгоценный подарок".

В своей карьере Кучер выступал за Металлист, Карпаты, Шахтер и сборную Украины. В составе "горняков" он выиграл 20 трофеев, включая Кубок УЕФА. За главную команду страны защитник провел 57 матчей, забил два гола.

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