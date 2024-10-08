Джек Грилиш впервые стал отцом - трогательное фото

Англичанин спустя несколько дней сообщил о счастливом моменте.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Англии Джек Грилиш стал отцом.

Футболист в Instagram сообщил, что 27 сентября у него и его девушки Саши Этвуд родился ребенок.

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Грилиш опубликовал черно-белую фотографию, на которой дочь держится за мизинец одного из родителей.

"Мила Роуз Грилиш 27/09/2024", — подписал фото Джек.

В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что звезда Манчестер Юнайтед объявил о том, что станет отцом.

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