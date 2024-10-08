Джек Грилиш впервые стал отцом - трогательное фото
Англичанин спустя несколько дней сообщил о счастливом моменте.
Полузащитник Манчестер Сити и сборной Англии Джек Грилиш стал отцом.
Футболист в Instagram сообщил, что 27 сентября у него и его девушки Саши Этвуд родился ребенок.
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Грилиш опубликовал черно-белую фотографию, на которой дочь держится за мизинец одного из родителей.
"Мила Роуз Грилиш 27/09/2024", — подписал фото Джек.
В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что звезда Манчестер Юнайтед объявил о том, что станет отцом.
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