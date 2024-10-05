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Звезда Манчестер Юнайтед объявил о том, что станет отцом

У Лисандро Мартинеза родится ребенок.
Вчера, 23:23
Лисандро Мартинес и Мури Лопес Бенитес / Instagram
Лисандро Мартинес и Мури Лопес Бенитес / Instagram

Центрбек Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинез объявил о приятной новости касаемо своей личной жизни.

Как сообщил аргентинец в своих соцсетях вместе с возлюбленной Мури Лопес Бенитес, у них родится ребенок.

Лопес и Мартинез опубликовали фото вместе со снимками УЗИ и обращение к еще нерожденному младенцу.

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"Мы бесконечно счастливы, что ты пришел в нашу жизнь! Ты являешься отражением долгого пути, который мы прошли вместе, каждого шага, сделанного с осторожностью, осознанием и терпением, но, прежде всего, с любовью, той любовью, которая теперь приносит нам еще больше любви! Спасибо, что ты нас выбрал! С любовью к тебе от всей души... Мама и папа", - написала пара в Instagram.

В текущем сезоне Лисандро провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

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