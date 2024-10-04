Манчестер Юнайтед определился с альтернативой Тен Хагу

Манчестер Юнайтед проваливает старт нового сезона, заставляющего руководство "красных дьяволов" активно искать альтернативы нынешнему наставнику команды Эрику Тен Хагу.

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По информации TeamTalk, руководство клуба уже определило приоритетного кандидата в замену Тен Хагу - это немец Томас Тухель, который сейчас находится без работы.

Стоит отметить, Эрик Тен Хаг руководит Манчестер Юнайтед с лета 2022 года. Под его руководством команда завоевала Кубок Великобритании и Кубок британской лиги.

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