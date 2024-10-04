Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 03.10.2024
На Драгау прошел матч второго тура основной части Лиги Европы, в котором Порту и Манчестер Юнайтед расписали ничью 3:3.
В первом тайме команды забили сразу четыре гола: на результативные удары Маркуса Рэшфорда и Расмуса Хойлунда "драконы" ответили голами Пепе и Саму Омородиона.
После перерыва Омородион оформил дубль, Бруно Фернандеш снова был удален с поля, а Харри Магуайр спап Юнайтед от поражения.
Вашему вниманию видео всех голов матча Порту - Манчестер Юнайтед во втором туре Лиги Европы:
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Порту - Манчестер Юнайтед 3:3
Голы: Пепе, 27, Омородион, 34, 50 - Рэшфорд, 7, Хойлунд, 20.
Ожидаемые голы (xG): 2.57 - 2.03
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 15 - 29
Удары в створ: 7 - 9
Фолы: 7 - 7
Порту: Кошта - Мариу (Гюль, 77), Педру, Перес, Моура - Нико, Эустакио (Виейра, 77), Варела (Намасо, 90+2) - Пепе (М. Фернандеш, 62), Омородион (Груич, 77), Галено.
Манчестер Юнайтед: Онана - Мазрауи, де Лигт (Эванс, 78), Мартинес (Магуайр, 78), Далот - Каземиро, Эриксен, Диалло (Антони, 68), Б. Фернандеш, Рэшфорд (Гарначо, 46) - Хойлунд (Зиркзе, 68).
Предупреждения: Омородион - Б. Фернандеш.
Удаление: Б. Фернандеш, 81 (Манчестер Юнайтед, вторая желтая карточка).
Источник: MEGOGO
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