Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 03.10.2024

Португальцы едва не наказали англичан за расхлябанность.

На Драгау прошел матч второго тура основной части Лиги Европы, в котором Порту и Манчестер Юнайтед расписали ничью 3:3.

В первом тайме команды забили сразу четыре гола: на результативные удары Маркуса Рэшфорда и Расмуса Хойлунда "драконы" ответили голами Пепе и Саму Омородиона.

После перерыва Омородион оформил дубль, Бруно Фернандеш снова был удален с поля, а Харри Магуайр спап Юнайтед от поражения.

Вашему вниманию видео всех голов матча Порту - Манчестер Юнайтед во втором туре Лиги Европы:

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Порту - Манчестер Юнайтед 3:3

Голы: Пепе, 27, Омородион, 34, 50 - Рэшфорд, 7, Хойлунд, 20.

Ожидаемые голы (xG): 2.57 - 2.03

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 15 - 29

Удары в створ: 7 - 9

Фолы: 7 - 7

Порту: Кошта - Мариу (Гюль, 77), Педру, Перес, Моура - Нико, Эустакио (Виейра, 77), Варела (Намасо, 90+2) - Пепе (М. Фернандеш, 62), Омородион (Груич, 77), Галено.

Манчестер Юнайтед: Онана - Мазрауи, де Лигт (Эванс, 78), Мартинес (Магуайр, 78), Далот - Каземиро, Эриксен, Диалло (Антони, 68), Б. Фернандеш, Рэшфорд (Гарначо, 46) - Хойлунд (Зиркзе, 68).

Предупреждения: Омородион - Б. Фернандеш.

Удаление: Б. Фернандеш, 81 (Манчестер Юнайтед, вторая желтая карточка).

Источник: MEGOGO

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