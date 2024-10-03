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Эльфсборг - Рома 1:0: обзор матча и результат игры 03.10.2024

Украинец получил в свое распоряжение полчаса, но этого не хватило, чтобы забить такой нужный гол.
Вчера, 23:58
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В четверг, 3 октября, в шведском Буросе местный Эльфсборг принимал Рому в рамках второго тура основной части Лиги Европы.

Главный тренер "джаллоросси" Иван Юрич принял решение дать отдохнуть Артему Довбику, оставив его на скамейке запасных. Однако события в матче вынудили хорватского наставника воспользоваться услугами украинца по ходу второго тайма.

Дело в том, что под занавес первого тайма хозяева поля неожиданно вышли вперед. Томмазо Бальданци сыграл рукой в своей штрафной, а судья после консультации с VAR назначил пенальти, который реализовал Майкл Байду.

Если в первые 45 минут Эльфсборг пытался играть с Ромой на равных, то после перерыва он принялся защищать результат.

На 65-й минуте на поле появился Довбик, перед которым была поставлена задача спасти игру. Вместе с ним вышли еще и Пауло Дибала и Стефан Эль-Шаарави.

Но за все время, что у них было, они так и не смогли сравнять счет - Эльфсборг отстоял свою победу и набрал первые три очка.

Рома же после двух туров идет среди худших команд турнира, имея один балл.

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Статистика матча Эльфсборг - Рома второго тура основной части Лиги Европы

Эльфсборг - Рома 1:0
Гол: Байду, 44 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 1.07 - 1.12
Владение мячом: 26% - 74%
Удары: 8 - 21
Удары в створ: 5 - 4
Фолы: 12 - 5

Эльфсборг: Петтерссон - Бухари, Хенрикссон, Егбе - Гедлунд, Б. Зенели, Ума, Хульт - А. Зенели (Абдуллай, 62), Байду (Фрик, 86), Касем.

Рома: Свилар - Челик, Н'Дика, Эрмосо - Абдулхамид (Эль-Шаарави, 65), Пизилли (Кристанте, 85), Паредес, Анхелиньо - Суле (Дибала, 65), Шомуродов (Довбик, 65), Бальданци (Пеллегрини, 72).

Предупреждения: Касем, Хульт, А. Зенели - Дибала.

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