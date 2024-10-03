Хоффенхайм - Динамо 2:0: обзор матча и результат игры 03.10.2024

В четверг, 3 октября, на Вирзоль-Рейн-Неккар Арена состоялся матч второго тура основной части Лиги Европы, в котором Динамо прибыло в гости к Хоффенхайму.

Судя по тому, что можно было увидеть в исполнении украинского клуба по ходу первого тайма, можно сказать, что киевляне сделали некоторые выводы после разгромного поражения от Лацио (0:3).

"Бело-синие" не ждали, когда им забьют три гола, чтобы начать играть. Но, к сожалению, это им все равно мало чем помогло.

В середине первой половины игры хозяева поля вышли вперед благодаря голу Адама Гложека, который в полном одиночестве находился перед воротами Георгия Бущана.

В целом, Хоффенхайм создал много хороших моментов, но удвоить преимущество команде Пеллегрино Матараццо удалось лишь после перерыва.

И снова отличился Гложек! В этот раз чешский форвард прорвался по левому флангу, обыгрался в стеночку с одноклубником и нанес удар из-за пределов штрафной - Бущан не спас свою команду.

После этого немцы продолжили играть по счету, а украинцы попытались отыграться, но все было тщетно - судья зафиксировал победу Хоффенхайма со счетом 2:0.

Динамо потерпело второе поражение подряд, которое не повышает шансы клуба на выход в плей-офф Лиги Европы.

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Статистика матча Хоффенхайм - Динамо второго тура основной части Лиги Европы

Хоффенхайм - Динамо 2:0

Голы: Гложек, 22, 60.

Ожидаемые голы (xG): 2.06 - 0.46

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 19 - 8

Удары в створ: 6 - 1

Фолы: 14 - 8

Хоффенхайм: Бауманн - Акпогума (Дрекслер, 74), Штах, Нсоки - Жандре (Кадержабек, 56), Бишоф, Гриллич (Тохумджу, 56), Прасс - Крамарич (Бультер, 74), Мерштедт (Ларсен, 87), Гложек.

Динамо: Бущан - Караваев, Попов, Михавко (Пихаленок, 69), Дубинчак - Михайленко, Бражко (Андриевский, 83), Шапаренко (Шепелев, 90+3) - Кабаев (Рубчинский, 83), Ванат (Герреро, 69), Волошин.

Предупреждение: Гриллич.

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