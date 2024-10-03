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Мудрик выйдет в старте на матч Лиги конференций

Украинец получит шанс поразить Энцо Мареску на международной арене.
Вчера, 21:28
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках первого тура Лиги конференций Челси встретится с бельгийским Гентом.

В матче еврокубка «синие» проведут ротацию. В частности, свой шанс на выход с первых минут получает украинец Михаил Мудрик.

Также Энцо Мареска выпустит полностью обновленную линию обороны на этот матч.

Челси: Йоргенсен - Дисаси, Адарабиойо, Бадьяшиль, Ренату - Дьюзбери-Голл , Казадеи, Нету - Фелиш, Нкунку, Мудрик.

Запасные: Санчес, Бергстрем, Кукурелья , Колвилл, Энцо, Мадуэке, Кайседо, Джордж, Дайер, Гую.

Гент: Руф - Гамбор, Ватанабе, Митрович, Торунарига - Ито, Делорж - Фадига, Сюрдез, Браун - Гудьйонсен.

Запасные: Шмидт, Гандельман, Ванча, Геркенс, Сонко, Самуаз, Араужу, Дин, Кумс, Фортуна, де Влигер, Варела.

На нашем сайте есть турнирная таблица Лиги конференций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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