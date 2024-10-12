Схватили за гениталии: в Сеть попало архивное видео, как Месси сходил на комедийное шоу

Легенда футбола Лионель Месси начил свою карьеру на старте нового тысячелетия.

В 2005 году Лео пригласили в комедийную программу "No hay 2 sin 3" на аргентинском канале. Это шоу транслировалось в прямом эфире на аргентинском телевидении в 2005 году.

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Во время шоу 18-летний футболист подвергся всевозможным сексуальным шуткам. Ведущие шоу несколько раз лапали Месси, а один из них дотронулся до его гениталий.

В один момент с Месси чуть не сорвали одежду, когда ведущие шутили над его телосложением.

Ранее сообщалось, что отца звезды Тоттенхэма оштрафовали за жестокое обращение с детьми в футбольной академии.

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