Отца звезды Тоттенхэма оштрафовали за жестокое обращение с детьми в футбольной академии

Сон Вун Чжун, отец нападающего лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мина, был наказан за нарушение закона о защите детей в их семейной футбольной академии SON Football Academy в Южной Корее.

Решение вынес окружной суд Чхунчхона, а Сон-старший, в прошлом также профессиональный футболист, был оштрафован на 3 миллиона вон (2200 долларов США) за жестокое обращение с подопечными, информирует АР.

Источник: Getty Images

Еще два тренера академии также получили штраф в размере 3 миллионов вон каждый за то же нарушение, сообщили в прокуратуре.

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Родители одного из воспитанников футбольной школы заявили, что один из тренеров бил их сына угловым флажком. Также дети повергались словесным оскорблениям.

Сон Ун Чжун отрицал правонарушения, но принес извинения и пообещал переосмыслить свои методы тренерской работы.

Источник: Getty Images

Эта академия была открыта в 2021 году, а большую часть ее предполагаемой стоимости в 15 миллионов долларов США профинансировал звезда Тоттенхэма и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин.

Ранее сообщалось, что FA выдвинула обвинения против хавбека Тоттенхэма после шутки об одноклубнике.

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