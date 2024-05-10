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Моуринью - о лидере Тоттенхэма: Он мог бы выигрывать титулы, играть за лучшие команды

Сону стоило бы прислушаться к словам "Особенного".
Вчера, 21:55
Сон и Моуринью / Getty Images
Сон и Моуринью / Getty Images

Бывший тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался о нападающем клуба Сон Хын Мине.

"Я не смотрю на Сона как на корейского игрока. Я смотрю на него как на одного из лучших игроков в мире.

Возможно, болельщикам Тоттенхэм не понравится то, что я скажу, но дело не в неуважении. Он мог бы выигрывать титулы, играть за лучшие команды".

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"Он мог бы выступать в Англии за Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси. Или же за одну из топ-команд в другой стране.

Он обладает современной мобильностью атакующих игроков. Он может играть в центре, на флангах, стартовать с фланга и смещаться в центр", – заявил португалец в интервью пресс-службе EA Sports FC.

В текущем сезоне на счету Сона 17 голов и 9 ассистов в 32 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Жозе Моуринью Сон Хын Мин

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